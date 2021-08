Incidente stradale a Modena, auto contro moto: Domenico D’Addio muore a 25 anni

Domenico D'Addio, maître della Casa Maria Luigia, è morto in un incidente stradale a Modena: un'auto si è scontrata con la sua moto.

Tragedia a Modena, nel pomeriggio di giovedì 5 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni. La sua moto si è scontrata contro un’auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente stradale a Modena

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 15 lungo la via Emilia, all’incrocio con via del Pozzo. Secondo le prime ricostruzioni Domenico D’Addio, questo il nome della vittima, stava guidando in direzione del centro città quando un’auto che si stava immettendo sulla stessa strada, nella direzione della motocicletta, lo ha impattato.

Dopo la collisione tra i veicoli, la Ducati è stata sbalzata verso la pista ciclabile e Domenico e la ragazza di 22 anni che era in sella con lui sono finiti a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato invano di rianimare il giovane. Le ferite riportate si sono però rivelate così gravi da far sopraggiungere il decesso. Gli operatori hanno poi trasportato in ospedale a Baggiovara la ragazza rimasta ferita.

Incidente stradale a Modena: chi era la vittima

Originario di Guastalla, nel reggiano, Domenico lavorava in uno dei ristoranti più esclusivi della città, il B&B di lusso di Massimo Bottura e Lara Gilmore Casa Maria Luigia.

Grande appassionato di ristorazione, ricopriva il ruolo di maître alla corte dello chef pluristellato. Tra le sue passioni anche il mondo delle moto.