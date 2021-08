Incidente stradale a Montepaone: morto il giovane chef Francesco Cannistrà

Francesco Cannistrà ha perso la vita in un tragico incidente stradale, che si è verificato a Montepaone, nel pomeriggio del 15 agosto 2021

Ancora sangue sulle strade calabresi, non è lontano quel 14 agosto 2021, quando tre ragazzi hanno perso la vita sulla Statale 106. A distanza di un solo giorno, nel pomeriggio del 15 agosto 2021, un nuovo drammatico sinistro stradale ha spezzato la vita di un giovane chef e imprenditore del catanzarese, Francesco Cannistrà.

Ecco il racconto della vicenda.

Incidente a Montepaone, morto lo chef Francesco Cannistrà

La Statale 106, in Calabria, in due giorni è stata protagonista di due incidenti stradali drammatici, che nel complesso hanno portato alla morte di quattro persone. L’ultimo incidente si è verificato nel pomeriggio del 15 agosto 2021, all’altezza di Montepaone, un comune di poco più di cinquemila abitanti in provincia di Catanzaro. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane chef e imprenditore, Francesco Cannistrà, che si trovava alla guida della sua moto di grossa cilindrata.

Incidente a Montepaone: le prime informazioni

Il tragico incidente che nel pomeriggio del 15 agosto 2021 ha spezzato la vita del giovane chef Francesco Cannistrà, si è verificato all’altezza del comune di Montepaone, presso la Statale 106. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni trapelate sulla vicenda, i mezzi coinvolti nel sinistro sarebbero nel totale due, in particolare un’auto e una moto (condotta dalla vittima).

Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima sia finita per scontrarsi con il suo mezzo contro l’automobile, all’altezza di un incrocio posto in corrispondenza del noto centro commerciale Le Vele.

Ovviamente è tutta da chiarire la dinamica ufficiale del sinistro, al momento infatti vi sono solo possibili supposizioni a riguardo, per questo motivo, le Forze dell’Ordine sono a lavoro per indagare sulla vicenda e stabilire le eventuali responsabilità dell’automobilista, che a quanto sembra non avrebbe riportato gravi conseguenze in termini di salute.

Incidente a Montepaone: l’intervento dei soccorritori e la morte di Francesco Cannistrà

In seguito al tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio del 15 agosto 2021, sulle strade calabresi, tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori del 118 sul posto.

Le condizioni del motociclista, Francesco Cannistrà, sono apparse sin da subito gravissime e per questo motivo gli operatori sanitari dopo averlo stabilizzato, hanno disposto il trasporto dell’uomo in ospedale, ma purtroppo lo chef è morto durante il tragitto verso il pronto soccorso.

Lutto e sgomento per la prematura scomparsa di Francesco tra tutte le persone che lo conoscevano, in particolare tra lo staff della sua pizzeria a Soverato, ma non solo, il giovane lascia a compiangere la sua morte anche la moglie e il figlio di pochi mesi. Una tragedia immane.