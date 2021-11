Un uomo di 32 anni è morto in un incidente stradale a Montescudaio: mentre viaggiava con la moglie e i figli si è scontrato con un furgone.

Tragedia a Montescudaio, comune in provincia di Pisa, dove nella serata di giovedì 25 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 32 anni. La sua auto si è scontrata con un furgone e per lui non c’è stato nulla da fare.

I fatti si sono verificati poco prima delle 20 in via dei Tre Comuni. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua vettura con la moglie di 30 anni e i due figli piccoli (di 1 e 4 anni) quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un furgone.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali.

Incidente stradale a Montescudaio: un morto e diversi feriti

Le ambulanze hanno invece portato la madre e i piccoli al Pronto Soccorso di Cecina: secondo quanto appreso sarebbero tutti in buone condizioni. Feriti anche i due occupanti del furgone, entrambi trasferiti in ospedale: il primo, un 38enne, ha riportato un trauma cranico e rachideo mentre il secondo, 34 anni, traumi agli arti inferiori.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza, e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.