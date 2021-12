Incidente stradale a Montichiari, auto contro tir: bimbo di 6 anni in arresto cardiaco

Il bilancio dell'incidente a Montichiari (Brescia) è di due feriti: il conducente 50enne dell'auto e un bimbo di 6 anni.

Tragedia sfiorata a Montichiari, in provincia di Brescia, per un incidente stradale. Poco dopo le 6 di mattina di oggi, giovedì 23 dicembre, un’auto si è scontrata con un tir per cause ancora da accertare sulla strada provinciale SP BS668.

Incidente a Montichiari, grave bimbo di 6 anni

Il frontale tra la vettura e il mezzo pesante ha portato a un bilancio di due feriti. Il più grave è un bambino di soli 6 anni, trasferito in codice rosso in Pediatria agli Spedali Civili di Brescia. L’incidente gli ha provocato un arresto cardio circolatorio e le sue condizioni al momento sono giudicate gravi dai sanitari che si stanno occupando del piccolo.

Ferito anche il conducente dell’auto

Ferito nell’incidente anche il conducente dell’auto, un uomo di 50 anni che ha riportato lesioni alle gambe e che è a sua volta stato trasferito agli Spedali Civili per cure e accertamenti. Illeso, invece, il conducente del tir.

Al momento vigili del fuoco e agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.