Incidente stradale a Novara, auto finisce nel canale: morto il conducente

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale a Novara: finito con l'auto fuori strada, questa si è ribaltata in un canale.

Tragedia a Novara, dove nella mattinata di martedì 15 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 48 anni. La sua auto è finita in un canale e per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Incidente stradale a Novara

I fatti si sono verificati intorno alle 11:30 nella frazione di Torrion Quartara. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua vettura quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, questa è uscita di strada e si è ribaltata in un canale di irrigazione. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco della centrale di Novara che, con il supporto di una autogru, hanno raggiunto via Case Sparse, recuperato l’auto ed estratto il conducente.

Purtroppo quest’ultimo era privo di sensi e gli sforzi di rianimazione dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante la caduta nel canale, che si sono rivelate fatali e non gli hanno lasciato scampo.

Incidente stradale a Novara: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Andranno in particolare accertati i motivi per cui l’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, abbia perso il controllo della sua auto per poi ribaltarsi nel canale.