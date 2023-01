È avvenuto un incidente stradale, sulla sopraelevata sud a Olbia, verso le 10 di mattina.

A bilancio ci sono ben tre auto coinvolte nello scontro.

Incidente stradale a Olbia: un ferito

Sulla sopraelevata sud a Olbia, in provincia di Sassari (Sardegna) è avvenuto uno scontro tra tre macchine, di cui un furgoncino e un’auto. Sono le 10 di mattina quando, si sono scontrati due vetture, un furgoncino Volkswagen adibito al trasporto di persone e una Renault.

Una persona è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per ulteriori accertamenti.

Come è avvenuto l’incidente stradale a Olbia

Ancora difficile la ricostruzione dello scontro. Si sa solo che è avvenuto all’uscita del tunnel, in direzione aeroporto, per cause ancora da stabilire.

Sul posto intorno alle 14 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena che ha messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l’area.

Incidente stradale a Olbia: rallentamenti e operazioni di bonifica

Una volta soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, i vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area.

Assieme a loro la polizia locale ha provveduto a fare i primi rilievi

A causa dell’incidente stradale, il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.