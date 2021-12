Incidente stradale a Ostia: uomo di 36 anni investito e ucciso da un’auto

Un uomo di 36 anni è morto in ospedale a causa di un incidente stradale a Ostia: un'auto lo ha travolto e ucciso.

Tragedia a Roma, in zona Ostia, dove nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 dicembre 2021 un uomo di 36 anni è stato investito e ucciso da un’auto. Inutile per lui la corsa in ospeadale: le ferite si sono rivelate troppo gravi e non gli hanno lasicato scampo.

Incidente stradale a Ostia

I fatti si sono verificati intorno alla mezanotte all’altezza del cavalcavia lido nord, a 100 metri di distanza dall’incrocio con via delle Azzorre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato investito da un’automobilista di 53 anni alla guida di una Fiat Panda.

Quest’ultimo si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e ha lanciato l’allarme al 118. I sanitari, giunti subito sul posto, hanno constatato la gravità delle sue condizioni e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia.

Poco dopo l’arrivo, il pedone è deceduto a causa dei gravi traumi riportati che si sono rivelati mortali. Il conducente della Panda è stato invece trasportato presso il Campus Biomedico per l’effettuazione degli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Incidente stradale a Ostia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti del XII gruppo Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Spetterà infatti a loro stabilire le modalità dell’investimento.

