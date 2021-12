Incidente stradale a Pabillonis, si schianta in moto su camion in sosta: morto un uomo di 38 anni

Un uomo di 38 anni è morto a causa di un incidente stradale a Pabillonis: mentre viaggiava sulla sua moto si è schiantato contro un camion.

Tragedia a Pabillonis, comune della provincia del Sud Sardegna, dove nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 38 anni. La sua moto si è schiantata con un camion in sosta e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Pabillonis

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 16 in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni Gianluca Medda, questo il nome della vittima, stava viaggiando in sella alla sua Ducati quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro un camion parcheggiato.

Il forte impatto lo ha fatto sbalzare dalla moto e scaraventato violentemente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Gianluca.

Troppo gravi infatti le ferite e i traumi riportati durante lo scontro e la successiva caduta, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate mortali.

Incidente stradale a Pabillonis: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno isolato l’area interessata interdicendola al traffico ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti stabilire come mai l’uomo abbia perso il controllo della sua moto.