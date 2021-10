Incidente stradale a Pennabilli: auto finisce fuori strada e si ribalta in mezzo agli alberi

Una ragazza di vent'anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Pennabilli: la sua auto è finita fuori strada e si è ribaltata tra gli alberi.

Paura a Pennabilli, comune in provincia di Rimini, dove nella mattinata di mercoledì 6 ottobre si è verificato un incidente stradale in cui un’auto guidata da una ventenne è finita fuori strada in mezzo agli alberi e si è ribaltata. Fortunatamente la conducente se l’è cavata con qualche lieve escoriazione.

Incidente stradale a Pennabilli: auto si ribalta tra gli alberi

I fatti sono avvenuti intorno alle 8 a Ponte Messa. Secondo le prime ricostruzioni una ventenne di Badia Tedalda avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua Ford Fiesta che ha prima impattato contro una colonnina di cemento per poi ribaltarsi e finire fuori strada. La vettura si è fermata in mezzo agli alberi e per estrarre la giovane, rimasta intrappolata tra le lamiere senza possibilità di uscire dall’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Novafeltria e Rimini.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno medicato la ragazza, visibilmente sotto choc, per poi trasferirla all’ospedale di Novafeltria per gli accertamenti del caso. Per lei per fortuna solo qualche lieve trauma ma nulla di grave.

Incidente stradale a Pennabilli: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche una pattuglia dei Carabinieri che ha isolato l’area ed effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie per la ragazza e non ha coinvolto altri veicoli.

A causare la perdita del controllo del mezzo potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.