Una ragazza di 19 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Perarolo dove si sono scontrate quattro auto.

Tragedia a Perarolo, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una ragazza di 19 anni. Nello schianto, che ha coinvolto quattro vetture, sono rimaste ferite altre tre persone.

Incidente stradale a Perarolo

I fatti si sono verificati poco prima delle 18 sulla strada statale 51 all’ingresso del Ponte Cadore in direzione nord. Per cause ancora da accertare quattro auto si sono scontrate: si tratta di una Ranault Clio, alla cui guida c’era la vittima, una Mercedes condotta da L.B., classe ’49, un’altra Mercedes condotta da G.C., classe ’46, e una Opel Asta condotta da N.N., classe ’78.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, dopo aver constatato la gravità delle condizioni di Sara Candeago, questo il nome della 19enne residente a Pieve di Cadore, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale in elisoccorso. Essendo le ferite riportate molto gravi, è deceduta poco dopo l’arrivo.

Incidente stradale a Perarolo: indagini in corso

Le altre tre persone ferite sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Intanto le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

La strada è rimasta chiusa per quasi 2 ore e il traffico è tornato a defluire in senso unico alternato solo alle 19.45.