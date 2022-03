Incidente stradale a Pesaro, scooter contro tir: morto un ragazzo di 16 anni

Uno studente di 16 anni è morto in un incidente stradale a Pesaro dopo essersi schiantato con lo scooter contro un tir.

Tragedia a Pesaro, dove nella mattinata di martedì 8 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 16 anni. Mentre si stava recando a scuola con lo scooter si è scontrato con un mezzo pesante e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Pesaro

I fatti si sono verificati intorno alle 8 sulla Urbinate in località Borgo Santa Maria. Secondo quanto ricostruito il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione Pesaro quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontato con un tir che stava procedendo, in colonna, sulla carreggiata di senso opposto.

Nonostante il conducente di quest’ultimo abbia cercato di gettarsi sulla destra per evitare l’impatto, il ragazzo ha urtato il veicolo ed è stato sbalzato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di stabilizzarlo e trasferirlo in Rianimazione ma senza successo: troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, giudicate irreversibili e poi rivelatesi fatali.

Incidente stradale a Pesaro: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso il tratto di strada interessato.

Il traffico ha subìto forte rallentamenti per almeno due ore.