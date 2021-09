Incidente stradale a Petacciato: un’auto si ribalta e perde la vita una bimba di soli 4 anni

La vettura si è ribaltata lungo la Strada Provinciale 51: a perdere la vita è una bimba di 4 anni di Montenero.

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, 11 settembre 2021, poco dopo le 11 alle porte di Petacciato, in provincia di Campobasso. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 51, che collega Petacciato Marina al paese. A perdere la vita è stata una bambina di soli quattro anni.

Terribile incidente sulla Sp51: muore una bimba di 4 anni

La piccola era in auto con la mamma, 32enne, che è stata trasportata al San Timoteo. A quanto sembra la donna è rimasta illesa, mentre per la piccola di 4 anni non c’è stato nulla da fare.

Mamma e figlia viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. Stavano percorrendo la Statale Provinciale 51, quando improvvisamente, la mamma ha perso il controllo della vettura.

Al momento non è ancora chiaro se ciò è avvenuto per un guasto meccanico o per altre ragioni, considerando che la 32enne era della zona, in quanto residente a Montenero e, dunque, conosceva quella strada, che percorreva quasi tutti i giorni. Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista che passava in quel momento. Soccorsi che sono immediatamente arrivati al Km 10.400 della Sp 51, teatro dell’ennesimo incidente mortale.

Terribile incidente sulla Sp51: l’auto si è ribaltata

La Fiat Punto si sarebbe ribaltata più volte andando a sbattere contro il muro al lato della carreggiata, fin quando la piccola, che era regolarmente legata al seggiolino con le cinture di sicurezza, a causa dell’impatto, è stata gettata fuori dal finestrino. Motivo per il quale è morta sul colpo.

La mamma, invece, come accennato pocanzi, è stata trasportata di corsa dal 118, assieme ai volontari della Misericordia, all’ospedale San Timoteo. Lì è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso e non sarebbe in pericolo di vita.

Terribile incidente sulla Sp51: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi dei Carabinieri della Stazione di Petacciato insieme a quelli del nucleo radiomobile della Compagnia di Termoli, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli. A dare un supporto tecnico è giunto pure il Comandante della Stradale di Termoli. Purtroppo soltanto gli accertamenti sull’auto e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine potranno fare chiarezza su quanto accaduto in quei terribili secondi.

Per quanto il tratto sia diverso, la strada S.P.51 è la stessa sulla quale il 15 agosto scorso è avvenuto un altro tragico incidente: nello scontro è deceduta una ragazza di 16 anni di Termoli. Anche in quel caso l’auto si è ribaltata.