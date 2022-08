Tre persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto lungo le strade di Pinarella: altrettante sono rimaste ferite.

Tragedia a Pinarella di Cervia, dove nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022 si è verificato un gravissimo incidente stradale che è costato la vita a tre persone. Tre i veicoli coinvolti, in particolare due auto e uno scooter.

Le vittime sono state identificate in due donne di 62 e 52 anni e un uomo di 39.

Incidente stradale a Pinarella

I fatti hanno avuto luogo intorno all’1 in via Bollana, all’incrocio con via Garaffona. Secondo quanto ricostruito, una Fiat Panda, un scooter e una Mercedes A180 si sono schiantati per cause ancora da accertare. La prima auto si è ribaltata due delle tre persone che vi erano a bordo sono decedute sul colpo (la terza è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni).

La due ruote è stata scaraventata a terra e anche il motociclista è morto subito dopo l’impatto. Ferite invece le due donne che viaggiavano a bordo della Mercedes, portate anche loro al Bufalini e anch’elle con traumi critici.

Incidente stradale a Pinarella: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Cervia, che ha eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.