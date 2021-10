Incidente stradale a Pisa: donna di 60 anni muore in bicicletta investita da un’auto

Una turista di 60 anni è morta a causa di un incidente stradale a Pisa: una Fiat Punto l'ha investita lungo la pista ciclabile.

Tragedia a Pisa, dove lunedì 11 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una turista tedesca di 60 anni. La donna è stata investita da un’auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta ed è morta sul colpo.

Incidente stradale a Pisa: una vittima

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17 in via Porta a Mare. Secondo le prime ricostruzioni Renate Altmeyer, questo il nome della vittima, stava viaggiando in bici insieme al marito lungo la pista ciclabile del Trammino quando all’improvviso una Fiat Punto l’ha travolta. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno cercato di rianimarla senza purtroppo alcun successo.

Le ferite e i traumi riportati durante la caduta si sono infatti rivelati fatali e hanno reso vana ogni manovra degli operatori.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che ha chiuso la strada al traffico ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale a Pisa: conducente dell’auto indagato per omicidio stradale

Illeso invece il conducente dell’auto, che attualmente risulta indagato dalle autorità per omicidio stradale.

Gli agenti lo hanno sottoposto all’alcol test, risultato negativo, e hanno rilevato che la sua patente sarebbe scaduta e non rinnovata come previsto dalla legge in alcuni casi specifici.