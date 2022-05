Incidente stradale a Portogruaro, scontro tra 3 auto: morto un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è morto a causa di un incidente stradale in tangenziale a Portogruaro: la sua auto si è scontrata con due mezzi.

Tragedia in tangenziale a Portogruaro, dove nella tarda serata di lunedì 9 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 43 anni. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi tra cui due auto e un furgone.

Incidente stradale a Portogruaro

I fatti si sono verificati intono alle 23:30 lungo la tangenziale Odorico nei pressi della stazione di servizio Beyfin. Secondo quanto ricostruito, Mauro Sarto (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua Alfa Romeo 156 in direzione Trieste quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava per sopraggiungere una Alfa Romeo Mito seguita da un furgone.

Impossibile per i conducenti di questi ultimi evitare l’impatto: l’auto di Sarto, completamente distrutta, è stata scaraventata a oltre 100 metri, il furgone è finito fuori strada spezzato in due e la Mito un po’ più avanti incidentata.

Incidente stradale a Portogruaro: indagini in corso

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con i Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che lascia la moglie e un bimbo piccolo.

Feriti più lievemente invece gli altri due conducenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.