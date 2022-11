Danny Gruosso, di 35 anni, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Potenza.

Si è scontrato frontalmente con la sua auto contro un autobus.

Incidente stradale a Potenza: morto un 35enne

Danny Gruosso è morto a 35 anni in un incidente stradale. Per i primi 27 anni aveva vissuto a Rivoli e 8 anni fa si era trasferito a San Nicola di Pietragalla, in provincia di Potenza, dove abitava nella casa della sua famiglia. Lunedì 14 novembre è morto in un incidente stradale, dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente contro un bus di linea sulla statale 93, vicino allo svincolo per contrada Botte.

Quando i vigili del fuoco e i sanitari lo hanno estratto dal veicolo era in condizioni disperate ed è morto poche ore dopo all’ospedale San Carlo. Lascia la compagna Cinzia, anche lei torinese, e un bambino piccolo.

I messaggi di cordoglio

“Se potessi farti tornare da noi darei la mia vita in cambio della tua… Perché senza di te non ho aria… Non ho respiro… Ti ho amato all’infinito sempre in tutti questi 13 anni…

Tu che eri un anima buona, rispettosa, bella… Ma bella davvero. Io e tuo figlio ti ringraziamo per essere stato un compagno, un padre, un tutto! Tu sei speciale. Amore mio io non ti toglierò mai dal mio cuore… Tu che eri musica per noi, per sempre… E oltre” è il messaggio della compagna. “Impensabile, da non credere. Con la tua forza avevi preso in mano tutto, ti eri creato una famiglia d’oro, nuovo lavoro, nuovo inizio…

Non ti eri mai lasciato andare nelle situazioni più difficili. Le hai sempre vissute con caparbietà e con la consapevolezza che tutto poi potesse andare bene. Ragazzo d’oro, uomo d’oro, con soli 35 anni hai dimostrato a tutti di poter portare avanti dei grandi pesi… ma la tua umiltà. Vogliamo parlare della tua umiltà. Della nostra infanzia, stavamo sempre lì a costruire casette. Sempre a portata di mano chiodi e martello, carrozzi.

Sempre in giro a cercare qualcosa da fare. Il tuo mi rimarrà un insegnamento per la vita futura… E quando mi arrabbiavo nel mentre mi raccontavi le tue marachelle e cercavo anche lì di portarti sulla giusta strada. Ma sono stato io ad avere avuto degli insegnamenti da te. Lasci un dolore immenso, inimmaginabile, impensabile… E il non poterti più vedere mi tormenta il cuore. Mi manchi” è il ricordo di un amico d’infanzia.