Incidente stradale a Pralormo, auto contro moto: morto un uomo di 48 anni

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale a Pralormo: si è schiantato contro un'auto mentre stava guidando la sua moto.

Tragedia a Pralormo, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di martedì 10 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 48 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Pralormo

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio sulla statale 29, denominata in questo tratto via Poirino, davanti all’hotel-ristorante Lo Scoiattolo. Secondo quanto ricostruito, una Lancia Ypsilon e una Ducati si sarebbero scontrate frontalmente mentre la prima stava eseguendo una svolta a sinistra. Un impatto che ha causato gravissime ferite al conducente del secondo mezzo, Igor Meola, che purtroppo non ce l’ha fatta.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso. Parrucchiere originario di Montaldo Torinese e con studio a Chieri, i traumi da lui riportati si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Sotto choc ma in buone condizioni la ragazza alla guida della vettura.

Incidente stradale a Pralormo: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Poirino e della compagnia di Chieri che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. In particolare, dovrà essere oggetto di valutazione la velocità della moto.