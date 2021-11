Quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale a Quarto d'Altino in cui due auto si sono schiantate frontalmente.

Tragedia a Quarto d’Altino, comune in provincia di Venezia, dove nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita a quattro persone. Due auto si sono scontrate frontalmente e per alcuni occupanti non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale Quarto d’Altino

I fatti hanno avuto luogo sulla Triestina all’altezza dello svincolo di Portegrandi, una strada molto trafficata soprattutto nelle ore notturne da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata. Secondo quanto ricostruito due auto hanno avuto uno schianto frontale per cause ancora da accertare.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso di tre donne e un uomo estratti senza vita dalle lamiere.

Secondo quanto appreso si tratterebbe di membri di una famiglia di Jesolo. L’impatto ha provocato loro ferite e traumi troppo gravi da risultare fatali e impedire ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Un quinto occupante è invece rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale.

Incidente stradale Quarto d’Altino: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti delineare i contorni dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.