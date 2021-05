Incidente stradale a Quartu, auto fuori strada: una vittima. L'auto stava viaggiando ben oltre la soglia temporale del coprifuoco

Brutto incidente stradale nella notte a Quartu Sant’Elena, un’auto è violentemente uscita fuori strada: purtroppo c’è una vittima. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute a razzo sul posto è accaduto tutto intorno all’una del mattino di oggi, 3 maggio, in via Pirastu.

Per cause che sono ancora in fase di meticoloso accertamento da parte dei carabinieri della territoriale un’auto è uscita fuori strada, se per evitare un animale o per la velocità sostenuta è ancora al vaglio degli operanti. Operanti che stanno cercando anche eventuali testimoni, cosa molto difficole, data l’ora tarda e il coprifuoco vigente. L’impatto del veicolo contro una cunetta e in prossimità di una curva a gradiente continuo è stato fortissimo.

Incidente stradale a Quartu, auto fuori strada: una vittima di 37 anni

Nell’urto gli occupanti della vettura sono stati catapultati contro le strutture dell’abitacolo e purtroppo il fisico di uno di essi non ha retto: secondo i media locali si tratta di un uomo di 37 anni di origine nigeriana. Con lui, sempre secondo la ricostruzione degli operanti, in auto c’erano altre tre persone. Di esse una avrebbe riportato un trauma alla spalla guaribile in pochi giorni e le altre due che addirittura avrebbero riportato ferite ancora più lievi, praticamente incolumi secondo i media locali che hanno battuto la new nelle prime ore del mattino.

Incidente stradale a Quartu, auto fuori strada: una vittima, soccorsi tempestivi

Sul posto sono immediatamente giunte tre ambulanze del 118. Un equipaggio si è dedicato immediatamente al ferito più grave ma, malgrado i disperati e tenaci tentativi di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto verso l’ospedale. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata a disarticolare le lamiere del veicolo con tenaglie idrauliche sul lato dove l’impatto era stato più forte.

Incidente stradale a Quartu, auto fuori strada: una vittima, forse dell’alta velocità

Da una prima lettura degli operanti parrebbe che l’incidente possa essere ricondotto anche all’alta velocità, come sovente accade in casi simili in casi simili censiti dalle cronache, che il veicolo teneva. Questa ipotesi pare suffragata, oltre che dall’esigenza evidente di “sbrigarsi” dato che a quell’ora i motivi per circolare devono essere urgentissimi e certificati, anche dal fatto che il conducente ha fatto “tutto da solo”, cioè che nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.