Incidente stradale a Roma, scontro tra moto e camion: morto un ragazzo di 23 anni

Un motociclista di 23 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Roma: si è schiantato contro un camion in via Tiburtina.

Tragedia in via Tiburtina a Roma, dove nella mattinata di lunedì 7 marzo 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 23 anni. La sua moto si è scontrata con un camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Roma

I fatti si sono verificati intorno alle 8:30 all’altezza di Borgo San Isidoro. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua Honda quando, all’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un mezzo pesante condotto da un trentenne. Quest’ultimo si è fermato a prestare i soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto e la successiva caduta a terra, che hanno vanificato ogni manovra di rianimazione e si sono rivelate fatali. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Incidente stradale a Roma: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti del Gruppo XV Cassia, che hanno svolto i rilievi scientifici utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Inevitabili i disagi alla circolazione dopo la chiusura del tratto interessato per agevolare le operazioni di soccorso e consentire gli accertamenti di rito.