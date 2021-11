Incidente stradale a San Colombano al Lambro, auto contro moto: morto un uomo di 48 anni

Un motociclista di 48 anni è morto in un incidente stradale a San Colombano al Lambro in cui si è scontrato con un'auto.

Tragedia a San Colombano al Lambro, comune in provincia di Milano, dove nella serata di martedì 23 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 48 anni. La sua moto si è scontrata con un auto e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

Incidente stradale a San Colombano

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 19 lungo un tratto pieno di curve della cosiddetta “pedecollinare”. Secondo le prime ricostruzioni, dopo lo scontro tra i due mezzi l’uomo sarebbe stato scaraventato a terra mentre la sua moto è andata a sbattere contro il guardrail per poi prendere fuoco.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il ferito senza successo: le ferite riportate durante l’impatto si sono rivelate troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Ferita lievemente invece la donna di 60 anni alla guida dell’auto, trasferita in ospedale a Lodi in codice verde.

Incidente stradale a San Colombano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Lodi e i Carabinieri della stazione di San Colombano che hanno parzialmente chiuso il tratto della strada provinciale ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una delle ipotesi è che uno dei due conducenti abbia invaso la corsia opposta.