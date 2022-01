Incidente stradale a San Donato, scontro tra due auto: morta una donna di 38 anni

Una donna di 38 anni è morta a causa di un incidente stradale a San Donato: grave la madre che viaggiava con lei.

Tragedia a San Donato milanese, dove nella serata di mercoledì 19 gennaio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una donna di 38 anni. La sua auto si è scontrata con un’altra vettura e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a San Donato

I fatti si sono verificati intorno alle 19 all’incrocio tra via Moro e la strada Paullese. Secondo quanto ricostruito, la donna stava viaggiando insieme alla madre di 65 quando all’improvviso un’auto con bordo tre giovani di 19, 24 e 27 anni l’ha centrata lateralmente facendola finire contro lo spartitraffico di cemento che divide le corsie. La sua vettura si è accartocciata e l’impatto è stato talmente forte da farle perdere i sensi.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso della donna. Al loro arrivo le sue condizioni erano infatti troppo gravi e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La madre, stabilizzata dagli operatori, è stata trasferita in codice rosso in ospedale con diversi traumi. Illesi invece i tre ragazzi, che subito dopo lo scontro hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati fermati dalla Polizia locale.

Incidente stradale a San Donato: indagini in corso

Gli agenti hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente per effettuare i rilievi utili a ricostruirne la dinamica. Secondo le prime ipotesi, all’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’auto dei ragazzi, ma saranno indagini più approfondite a determinare la reale causa dello scontro.