Incidente stradale a San Prospero, moto contro camion: morto un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a San Prospero: si è schiantato contro un camion mentre era in moto.

Tragedia nella frazione il Moro a San Prospero, comune in provincia di Parma, dove nella giornata di mercoledì 13 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 44 anni. La sua moto si è schiantata contro un camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a San Prospero

I fatti si sono verificati intorno alle 9:15 lungo la via Emilia. Secondo quanto ricostruito, Graziano Martorina (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo pesate. Sbalzato a terra rovinosamente, le ferite si sono rivelate talmente gravi da farlo morire sul colpo.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno cercato infatti di rianimarlo per oltre mezz’ora ma i tentativi si sono rivelati vani: il motociclista, originario della Sicilia ma residente a Noceto, non si è più ripreso.

Incidente stradale a San Prospero: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche il personale Anas e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato e il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.