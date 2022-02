Incidente stradale a San Severo: auto si ribalta in via Guido Reni

Un'auto si è ribaltata a San Severo dopo lo scontro con un'altra vettura: fortunatamente l'incidente stradale non ha provocato vittime.

Paura a San Severo, comune in provincia di Foggia, dove nella mattinata di venerdì 11 febbraio 2022 due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in cui una si è ribaltata. Stanno facendo il giro del web le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza.

Incidente stradale a San Severo

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8.30 in via Guido Reni, una strada interna della città. Secondo quanto ricostruito, una monovolume e una Fiat 500 si sono scontrate in maniera così violenta da provocare il ribaltamento della seconda. Gli occupanti hanno urlato in maniera così forte da far accorrere immediatamente sul posto residenti e passanti. “Oh Dio, mamma mia, calmati, calmati, chiamate l’ambulanza“, dicevano i presenti mentre hanno lanciato l’allarme al 118.

Il ragazzo alla guida della monovolume è riuscito ad uscire dalla sua auto e, insieme ad un’altra ragazza, ha aperto lo sportello della Cinquecento nel tentativo di estrarre fuori dall’abitacolo la conducente, sotto choc per l’accaduto. Fortunatamente, la donna è uscita con le proprie gambe e gli operatori sanitari hanno medicato le sue ferite.

Incidente stradale a San Severo: indagini in corso

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dalle immagini è visibile la Cinquecento arrivare da una stradina sulla destra per introdursi su via Reni e schiantarsi contro la monovolume che la stava percorrendo.