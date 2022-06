Incidente stradale a Sanzan, scontro tra moto e camper: due morti

Due persone di 55 e 57 anni sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto a Sanzan: la loro moto è finita contro un camper.

Tragedia lungo la Feltrina, precisamente in località Sanzan (Belluno), dove nel pomeriggio di domenica 12 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita a due persone. La loro moto si è schiantata con un camion e per loro non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Sanzan

I fatti si sono verificati dopo le 15 nella frazione di Feltre. Secondo quanto ricostruito, Luca Carrer e Patrizia Bisol (questi i nomi delle vittime) stavano viaggiando a bordo della loro due ruote quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si sono schiantati con un camper e sono stati catapultati a qualche metro di distanza.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con l’elisoccorso, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso dei due, rispettivamente classe 1967 e 1965 e residenti a Vidor.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro e la successiva caduta a terra, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione degli operatori.

Incidente stradale a Sanzan: indagini in corso

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco, arrivati da Feltre con i volontari del Basso Feltrino, che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi. Nel frattempo i Carabinieri hanno effettuato i rilievi e chiuso completamente la Feltrina all’altezza di Anzù.