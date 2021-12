Incidente stradale a Seiano, auto contro autobus: morta una donna di 41 anni

Una donna di 41 anni è morta in un incidente stradale a Seiano in cui la sua auto si è scontrata con un pullman: vana ogni manovra di rianimazione.

Tragedia a Seiano, comune in provincia di Napoli, dove nella giornata di martedì 14 dicembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una donna di 41 anni. La sua auto si è scontrata con un autobus e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Seiano

I fatti si sono verificati all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un primo schianto frontale tra un’utilitaria e un autobus che ha generato una carambola che ha coinvolto in totale cinque mezzi. I primi due sono entrati in collisione poco prima della curva, in un tratto con la doppia striscia continua.

Un impatto violentissimo che ha causato il decesso sul colpo della donna alla guida dell’auto, una 41enne originaria di Cava de’ Tirreni.

Le sue ferite si sono infatti rivelate troppo gravi e i sanitari del 118 non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarla. Diverse altre persone, tra conducenti di auto e passeggeri del pullman, sono rimaste ferite ma in modo più lieve.

Incidente stradale a Seiano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso la strada al traffico per consentire i soccorsi.

A loro spetterà determinare le cause che hanno portato allo scontro iniziale e al successivo coinvolgimento di altri veicoli.