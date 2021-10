Incidente stradale a Spinea, auto contro camion: morto un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni è morto a causa di un incidente stradale a Spinea: la sua auto si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un camion.

Tragedia a Spinea, comune in provincia di Venezia, dove martedì 12 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 55 anni. La sua auto si è scontrata contro un camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Spinea

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 13 lungo la Strada Provinciale 81 in località Crea. Secondo le prime ricostruzioni un’autovettura ha avuto uno scontro frontale con un’autocisterna alimentare per cause ancora da accertare. L’impatto è stato talmente violento da rovesciare completamente l’automobile facendola finire in un fosso.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali.

Incidente stradale a Spinea: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Mestre e Mira, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e le forze dell’ordine che hanno isolato l’area interessata per eseguire i rilievi e regolato il traffico.

Chiusa via della Costituzione, la circolazione è stata infatti deviata sulla viabilità secondaria dalla polizia locale. Le operazioni sono terminate dopo circa tre ore.