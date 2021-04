Incidente stradale a Strozza: investito rider 21enne, è in gravi condizioni

Stava svolgendo il suo lavoro, il rider 21enne che nella serata del 23 aprile è stato coinvolto in un incidente a Strozza, gravi le sue condizioni

Panico nella serata del 23 aprile 2021 sulla strada provinciale 14 della Valle Imagna, dove all’altezza di Strozza, piccolo comune in provincia di Bergamo, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto un rider di 21 anni, durante il suo orario di lavoro.

L’incidente del rider

Il rider vittima dell’incidente, verificatosi, nella serata del 23 aprile nei pressi di Strozza, stava svolgendo il suo lavoro e stava portando a termine la consegna che gli era stata affidata, ma mentre percorreva la strada per dirigersi all’indirizzo indicato per la consegna, è stato investito da un’auto frontalmente.

Il ragazzo coinvolto nell’incidente è un rider di 21 anni, originario del Ghana, lavora per una nota compagnia che si occupa di food delivery, ossia di consegne di cibo a domicilio.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo tra la provinciale 14 e via Monte Grappa, nella strada che conduce verso il piccolo centro abitato di Strozza.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, pare che l’autovettura che ha travolto il giovane stesse svoltando a sinistra e nel compiere la manovra non avrebbe visto il ciclista che proveniva dalla parte opposta.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale che adesso si sta occupando di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni del rider e dell’automobilista

Gravissimo l’impatto dell’incidente per il rider, che dopo essere stato travolto dall’autovettura sarebbe caduto a terra e avrebbe perso i sensi. Immediatamente il conducente dell’auto ha allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente.

Vista la gravità della situazione, il 118 ha richiesto l’intervento dell’elicottero, dell’automedica e dell’ambulanza. In seguito ai soccorsi, il 21enne è stato trasferito all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è entrato in codice rosso.

Le condizioni del ragazzo sono molto serie e preoccupanti, attualmente la prognosi è riservata, anche se il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Entrato al pronto soccorso, il rider sarebbe stato sottoposto agli accertamenti medici necessari, per poi essere ricoverato in reparto.

Il conducente dell’autovettura, coinvolto anch’esso nell’incidente è invece rimasto illeso.