Incidente stradale a Tezze di Vazzola, auto contro moto: Giovanni muore a 26 anni

Un centauro di 26 anni è morto in un incidente stradale a Tezze di Vazzola dopo che la sua moto si è scontrata contro un'auto.

Tragedia a Tezze di Vazzola, comune in provincia di Treviso, dove nella mattinata di domenica 10 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. La sua moto si è scontrata contro un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Tezze di Vazzola

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 10 all’incrocio tra via della Colonna e e via Grave in direzione di Santa Maria. Secondo le prime ricostruzioni, una Ducati 889 stava viaggiando da Tezze a Ponte della Priula mentre una Volkswagen Golf si stava dirigendo nella stessa località perorrendo via della Colonna. 150 metri dopo la rotatoria l’auto stava per svoltare a sinistra quando è sopraggiunta la moto che avrebbe impattato contro la fiancata sinistra della vettura durante il sorpasso.

L’impatto è stato talmente violento che il centauro, originario di San Polo di Piave, è finito in un campo oltre una recinzione. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Troppo gravi infatti le ferite e i traumi riportati durante la caduta, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Tezze di Vazzola: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Codognè e Conegliano che hanno isolato l’area interessata interdicendola al traffico per effettuare i rilievi. A loro spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.