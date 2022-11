Incidente stradale a Torino: auto sbanda e finisce sul marciapiede ed un automobilista finisce in ospedale.

Il sinistro è avvenuto in via Artom dopo il probabile malore alla guida del conducente e i media del Piemonte spiegano che tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri martedì 22 novembre 2022.

Auto sbanda e finisce sul marciapiede

Per la precisione l’incidente stradale in centro si è verificato in via Artom angolo via Candiolo a Torino. Ma cosa è successo di preciso? Tutto è cominciato con la repentina sbandata di una vettura, una Kia Sorento che dopo aver perso la traiettoria regolare ha urtato un’altra vettura e ha concluso violentemente la sua corsa contro il marciapiedi.

Secondo quanto riferito dai media che hanno trattato la notizia al volante dell’auto incidentata c’era un uomo sulla settantina che è stato “quasi certamente colto da un malore al volante”.

L’arrivo dei soccorritori e il ricovero

Sul posto sono giunti a razzo i soccorritori del 118 e la vittima del sinistro è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Molinette. Pare che a preoccupare i sanitari fossero più le condizioni di salute innescate dal malore che i traumi determinati dall’urto.

Sta di fatto che le ultime notizie davano l’uomo come ricoverato in condizioni serie ma non in immediato pericolo di vita. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso.