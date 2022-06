Un uomo di 50 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Torino: si è schiantato in moto contro un lampione.

Tragedia a Torino, dove nel tardo pomeriggio di lunedì 13 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 50 anni. La sua moto è finita contro un lampione e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Torino

Il dramma si è consumato all’incrocio tra via Ariosto e via Cottolengo. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua Bmw Gs800 quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un lampione. Il mezzo proveniva da via della Consolata e stava andando dritto, ma è caduto poco dopo aver superato il semaforo all’incrocio con corso Regina Margherita.

Un impatto violento tanto che la moto ha continuato a scivolare sull’asfalto per diversi metri prima di fermarsi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale a Torino: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale che, dopo aver chiuso al traffico Via Ariosto, ha effettuato i rilievi utili a determinare la dinamica dell’accaduto.