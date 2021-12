Incidente stradale a Torrespaccata, auto contro moto: morto un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto a causa di un incidente stradale a Torrespaccata: si è schiantato contro un'auto mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Tragedia a Torrespaccata, dove nella giornata di giovedì 16 dicembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 37 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Torrespaccata

I fatti si sono verificati nel pomeriggio in viale Palmiro Togliatti all’altezza di viale dei Romanisti. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista stava viaggiando a bordo della sua Kawasaki quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Smart. L’impatto è stato così violento da scaraventarlo a terra e procurargli ferite mortali, tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Troppo gravi infatti i traumi riportati durante lo scontro e la successiva caduta, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Lo hanno poi trasportato all’ospedale Vannini per gli accertamenti di rito.

Incidente stradale a Torrespaccata: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. A costoro, che hanno chiuso viale Palmiro Togliatti da viale dei Romanisti a via Santi Romano, spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.