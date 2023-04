Incidente stradale a Vibo Valentia: 26enne perde la vita

La strada continua a fare vittime troppo giovani. Alle prime luci di oggi, martedì 25 aprile 2023, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Joppolo, piccolo borgo costiero della provincia di Vibo Valentia.

La dinamica dell’incidente

La vittima si chiamava Simone Furci ed era alla guida della sua Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del volante andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di un campeggio in via San Bruno Melia, lungo la strada comunale che porta dalla frazione Oliveto al capoluogo. L’impatto è stato di una violenza tale da non lasciato scampo al giovane, morto sul colpo per la gravità delle lesioni riportate agli organi vitali. Inutili infatti i soccorsi del 118, accorsi sul posto dopo la chiamata d’emergenza effettuata dal titolare della struttura ricettiva, svegliato dal rumore dell’impatto. Intervenuti sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Chi era la vittima?

Trasferito dalla provincia di Varese dove vivono i genitori, Simone Furci viveva da qualche anno a Joppolo, paese natale della sua famiglia. Svolgeva il lavoro di panettiere a Monte Poro. Il cordoglio dell’intera comunità si unisce al dolore della famiglia del giovane.