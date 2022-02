Una donna di 43 anni è morta in un incidente stradale a Vigevano: si è schiantata frontalmente contro un furgone.

Tragedia a Vigevano, comune in provincia di Pavia, dove giovedì 17 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 43 anni. La sua auto si è scontrata con un furgone e per le non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Vigevano

I fatti si sono verificati intorno a mezzogiorno in via Novara. Secondo le prima ricostruzioni, la donna stava viaggiando a bordo della sua Nissan Micra per tornare a casa quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata frontalmente contro un furgone. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con elisoccorso, automedica e due ambulanze, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarla.

Quando i Vigili del Fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo, tra le cui lamiere era rimasta incastrata, era infatti già priva di vita a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. La vittima si chiamava Domenica Lucia Cerulli ed era residente a Cassolnovo.

Molto meno gravi invece le condizioni degli occupanti dell’altro mezzo coinvolto: il conducente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale mentre il passeggero, un uomo di 34 anni, è rimasto ferito a una gamba ed è stato trasferito all’ospedale San Matteo in codice giallo.

Incidente stradale a Vigevano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso. Dopo aver chiuso al traffico il tratto di strada interessato, costoro hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.