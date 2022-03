Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale a Villar Dora in cui si sono scontrati una moto e un trattore.

Tragedia a Villar Dora, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di martedì 22 marzo 2022 ha avuto luogo un incidente stradale che ha provocato un morto e un ferito. Una moto e un trattore si sono scontati non lasciando scampo al conducente del primo veicolo.

Incidente stradale a Villar Dora

I fatti si sono verificati lungo l’ex statale 24 (denominata in quel tratto via Cuminie). Seconod quanto ricostruito, una moto Honda Cbr 1000 e un trattore con rimorchio che in quel momento attraversava la strada in modo trasversale hanno avuto uno scontro che ha causato la morte sul colpo del motociclista (Salvatore Ruocco, cittadino di Condove di 60 anni). Troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto, tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto dopo l’allarme non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche uno scooter Yamaha T-Max il cui conducente, italiano di 54 anni residente a Rivoli, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cto di Torino. Illesa invece la conducente del mezzo agricolo, una ragazza di 28 anni anche lei di Condove.

Incidente stradale a Villar Dora: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno chiuso al traffico la strada per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti accertare i motivi del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.