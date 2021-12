Un uomo di 62 anni è morto in un incidente stradale ad Abetone: la sua auto è uscita di strada per poi finire in una scarpata.

Tragedia ad Abetone, comune in provincia di Pistoia, dove nella mattinata di giovedì 2 dicembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 62 anni. Finito in una scarpata, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale ad Abetone

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 11:30. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità se non la sua età, stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso ne avrebbe perso il controllo finendo giù per una scarpata e facendo un volo di diversi metri.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno estratto il corpo dell’uomo senza vita dalle lamiere.

Ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori si è infatti rivelato vano: le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi tanto da risultare fatali.

Incidente stradale ad Abetone: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi utili a ricostuirne la dinamica. A loro spetterà infatti determinare la modalità e le cause per cui l’uomo è uscito di strada per poi finire nella scarpata.