Incidente stradale ad Altivole, auto finisce contro un palo: morto un 31enne

Un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente stradale ad Altivole: la sua auto è finita contro un palo dell'alta tensione.

Tragedia ad Altivole, comune in provincia di Treviso, dove nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 31 anni. La sua auto è finita fuori strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale ad Altivole

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 23:30 in via degli Alpini. Secondo le prime ricostruzioni Denis Parolin, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Fiat 500 per tornare a casa dopo aver partecipato ad una festa di compleanno quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada si è schiantato contro un palo dell’alta tensione.

L’impatto è stato talmente violento da causargli ferite mortali, tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Asolo e del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Incidente stradale ad Altivole: un morto

Denis aveva 31 anni e viveva da solo non distante dai genitori Carlo e Giuliana, dal fratello e dalla sorella. Lavorava come operaio alla Brombal serramenti di Altivole e per la sua comunità si tratta della quarta giovane vittima di incidente stradale nell’arco degli ultimi sei mesi.