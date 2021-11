Incidente stradale ad Argenta, scontro frontale tra due auto: morte due ventenni

Due ragazze di 20 e 21 anni sono morte in un incidente stradale ad Argenta: l'auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un'altra vettura.

Tragedia ad Argenta, comune in provincia di Ferrara, dove nella serata di martedì 16 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita a due ragazze di vent’anni. La loro auto si è scontrata con un’altra vettura e non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale ad Argenta

I fatti si sono verificati intorno alle 20 in via Matteotti. Secondo le prime ricostruzioni le due giovani, di 20 e 21 anni, stavano viaggiando in direzione del Santuario della Celletta quando, uscendo da una curva, hanno perso il controllo della loro Mitsubishi Colt scontrandosi contro una Hyundai Kona che sopraggiungeva dal verso opposto. Hanno poi terminato la propria corsa contro un albero.

Immediata la chiamata ai sanitarii del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso due passeggere della Hyundai.

Si tratta di Paola Carrozza e Marialuisa Sibilo, entrambe residenti ad Argenta, per cui le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

La conducente dell’auto, una coetanea, è stata invece trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Cona mentre l’uomo alla guida dell’altra vettura coinvolta è rimasto ferito in modo più lieve.

Incidente stradale ad Argenta: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e tre pattuglie dei Carabinieri che hanno effettuato i riievi utili a ricostruie la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.