Incidente stradale al Traforo di Pino: motociclista esce di strada e muore

Il motociclista Daniele Serafino è morto a 36 anni in un incidente stradale al Traforo di Pino dopo essere finito fuori strada.

Tragedia al Traforo di Pino a Torino, dove nel tardo pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista di 36 anni. Uscito di strada e sbalzato a terra, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale al Traforo di Pino

I fatti si sono verificati lungo l’ex statale 10. Secondo quanto ricostruito, Daniele Serafino, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Caduto dalla moto e precipitato rovinosamente sull’asfalto, i sanitari del 118 intervenuti sul posto lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale.

Purtroppo però l’uomo, già in condizioni critiche all’arrivo degli operatori, è deceduto mentre l’ambulanza lo stava trasportando al Giovanni Bosco. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che si sono rivelate fatali e non gli hanno lasciato scampo.

Incidente stradale al Traforo di Pino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale che hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto appreso non ci sono stati altri veicoli coinvolti né feriti e il sinistro ha provocato non pochi rallentamenti.