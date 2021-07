Incidente stradale Amantea, moto finisce in una scarpata: morto un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale ad Amantea: dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito in una scarpata.

Tragedia ad Amantea, comune in provincia di Cosenza, dove nella tarda mattinata di lunedì 26 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 17 anni. La sa moto è finita in una scarpata e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

Incidente stradale Amantea

I fatti si sono verificati intorno a mezzogiorno sulla Strada provinciale 257 che dalla cittadina tirrenica arriva al vicino comune di Lago. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per motivi ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo finendo in una scarpata.

Una caduta violenta che lo ha fatto morire sul colpo, tanto che i sanitari del 118 accorsi sul posto dopo l’allarme lo hanno trovato già privo di vita.

Troppo gravi infatti le ferite riportate, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente stradale Amantea: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. In particolare dovranno verificare come mai il giovane abbia perso il controllo del mezzo. Centinaia i messaggi di cordoglio e di ricordo del ragazzo, residente nella stessa Amantea.