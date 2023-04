Incidente stradale, auto ribaltata su un fianco: un ferito grave

Un pericoloso tamponamento fra automobili è avvenuto nella notte tra sabato e domenica al km 166+200 sulla carreggiata nord dell’A1, in località Cantone Di Mugnano. I due mezzi sono andati a collidere violentemente, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. I soccorsi sono intervenuti per liberare i passeggeri delle macchine dalle lamiere.

Scontro fra automobili, una si ribalta su un fianco: 4 feriti di cui uno è grave

Le due macchine in questione erano una Fiat 500 ed una Ford Fiesta, la prima delle quali, dopo lo scontro, è finita per ribaltarsi e fermarsi su un fianco. La Ford, invece, è andata a sbattere contro il new-jersey centrale per terminare la sua corsa nella piazzola di sosta. I vigili del fuoco sono giunti sul posto per liberare i 4 occupanti delle due automobili (due persone per macchina) tutti incastrati fra le lamiere.

Le condizioni di salute dei feriti

Sulla 500 viaggiavano due tunisini di 46 e 39 anni che stava guidando la macchina. Entrambi sono rimasti feriti, ma tra di loro è il 46enne residente a Carpi la persona che ha riportato i danni maggiori. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva e ha una prognosi di 30 giorni. Sull’altra auto viaggiavano invece un 61enne e un 64enne di Sassuolo, entrambi feriti, ma nessuno dei due in maniera grave.