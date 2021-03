A scontrarsi sono state una Mini Cooper e una Vespa Piaggio.

Verso ora di pranzo, oggi, 27 marzo 2021, si è verificato un incidente stradale a Torino in corso Grosseto, precisamente in via Ala di Stura. Le cause dell’incidente che ha visto protagoniste nello scontro una Mini Cooper e una Vespa Piaggio sono ancora sconosciute.

Purtroppo l’incidente ha causato pure una vittima: il conducente della vespa è stato subito trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco: le sue condizioni sembrano essere molto gravi.

Incidente stradale a Torino

Per quanto concerne la donna che era alla guida dell’automobile, anche lei è stata portata in ospedale, ma non perchè sia rimasta ferita, bensì perchè era in stato di choc.

Sul luogo dell’incidente sono ovviamente accorsi i miedici, ma sono intervenuti pure gli agenti della polizia locale.

Quest’ultimi stanno cercando di capire la vera dinamica dell’incidente, per arrivare a comprendere di chi sia la responsabilità dell’accaduto.

L’auto e lo scooter sono stati sequestrati. Sul posto era presente anche una pattuglia della polizia di Stato.