Il calciatore italiano Mario Balotelli è stato protagonista di un pericoloso incidente avvenuto nelle prime ore della serata di ieri a Brescia. L’attaccante dell’Adana si trovava non molto distante dalla sua abitazione quando, all’improvviso, ha perso il controllo del suo veicolo che si è schiantato: l’auto è andata totalmente distrutta, lui è rimasto illeso.

Incidente Balotelli: la dinamica del sinistro

Mario Balotelli si è di nuovo trasferito in Turchia, dove è tornato a vestire la maglia dell’Adana, squadra in cui aveva già fatto molto bene un paio di stagioni fa. L’italiano ha approfittato della pausa nazionali per fare ritorno nella sua Brescia, dove però ha avuto un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto ieri sera poco dopo le 20:30 in Via Orzinuovi: la dinamica è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni che arrivano, pare si sia trattato di un sinistro autonomo. L’Audi A8 di Balotelli, infatti, si è girata e è andata a sbattere, distruggendosi completamente.

Incidente Balotelli: i soccorsi

Fortunatamente, però, gli airbag della vettura hanno funzionato alla perfezione e Mario Balotelli non ha riportato alcuna ferita, uscendo illeso dalle lamiere contorte del suo mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza con i medici del 118 che si sono sincerati delle condizioni di salute del 33enne. I vigili del fuoco si sono occupati, invece, di sgomberare la zona. Si st indagando sulle cause dell’incidente: secondo un funzionario della Polizia locale, Balotelli si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test.