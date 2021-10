Incidente stradale Cavaion, anziano in scooter si schianta contro un camion: morto a 83 anni

Un uomo di 83 anni è morto in un incidente stradale a Cavaion: è stato travolto da un camion mentre viaggiava sul suo scooter.

Tragedia a Cavaion Veronese, comune in provincia di Verona, dove nella giornata di lunedì 4 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 83 anni. Il suo scooter si è scontrato con un’auto e per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale Cavaion

I fatti hanno avuto luogo all’altezza di una rotonda della provinciale 27 che unisce le località di Cavaion a Ronchi. Secondo le prime informazioni l’uomo, originario di Ponton di Sant’Ambrogio di Valpolicella, stava viaggiando a bordo del suo scooter Liberty quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un camion che trasportava ghiaia.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un elicottero e un’automedica, hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’anziano.

Le ferite e i traumi riportati si sono però rivelati troppo gravi tanto da risultare fatali e rendere vano ogni tentativo di rinamiazione degli operatori.

Incidente stradale Cavaion: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili di Cavaion per gestire il traffico ed efettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. A loro spetterà infatti chiarire per quale motivo lo scooter è stato travolto dal mezzo pesante e verificare i contorni dell’accaduto.