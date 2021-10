Un pensionato di 83 anni è morto in un incidente stradale a Cesano Maderno, dopo essersi schiantato con la sua auto contro una recinzione.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Monza e Brianza e ha provocato la morte di un uomo di 83 anni.

Incidente stradale Cesano Maderno, pensionato di 83 anni si schianta contro una recinzione

Nella mattinata di mercoledì 27 ottobre, intorno alle 09:30, un pensionato di 83 anni ha improvvisamente perso il controllo della sua auto mentre si trovava alla guida del mezzo.

Il veicolo, quindi, si è brutalmente schiantato contro una recinzione e un palo dell’intersezione.

L’incidente stradale è avvenuto all’incrocio tra via San Carlo Borromeo e via Barbarossa, nella città di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Incidente stradale Cesano Maderno, pensionato di 83 anni si schianta contro una recinzione: morto

Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni relative al sinistro, le forze dell’ordine si sono rapidamente recate sul posto. In particolare, sul sito dell’incidente, erano presenti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuocoe gli agenti della polizia locale.

I paramedici hanno prestato soccorso all’83enne e lo hanno trasportato ancora in vita, seppur in condizioni estremamente critiche, presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio lombardo, tuttavia, il pensionato è tragicamente deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

Incidente stradale Cesano Maderno, pensionato di 83 anni si schianta contro una recinzione: dinamica

Intanto, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di scoprire la reale dinamica dell’incidente.

Al momento, gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi: non si esclude, infatti, che l’83enne si a stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al volante e, per questo motivo, si sia schiantato contro la recinzione.