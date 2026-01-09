Incidente stradale fatale in centro città: le ultime notizie

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi pomeriggio in Corso Italia, nel cuore della città. Un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia Locale, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:15.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato colpito. Testimoni oculari riferiscono che il conducente ha tentato di frenare, ma non è riuscito a evitare l’impatto.

Il servizio di emergenza è intervenuto rapidamente sul posto, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. È stata dichiarata morta all’arrivo in ospedale. Gli agenti stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente e hanno chiuso temporaneamente la strada per effettuare i rilievi necessari.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: Sul posto confermiamo che il conducente è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni.

Le autorità locali hanno esortato i cittadini a prestare attenzione e a rispettare le norme stradali. Il sindaco ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha promesso un’inchiesta approfondita sull’accaduto.