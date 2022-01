Incidente stradale in A1 a Settebagni, scontro tra due auto: morto un ragazzo di 30 anni

Un ragazzo di 30 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la A1 nei pressi di Settebagni: si indaga sull'accaduto.

Tragedia sull’Autostrada A1 Diramazione Nord, all’altezza di Settebagni, dove nella serata di domenica 23 gennaio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 30 anni. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari.

Incidente stradale in A1 a Settebagni

I fatti si son verificati poco prima delle 21 in direzione Roma. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare. Immediata la chiamata ai pompieri del comando dei Vigili del Fuoco di Roma, intervenuti con la squadra operativa 5A e il carro Fiamma, che hanno estratto viva una donna dalle lamiere per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118.

Mentre quest’ultima è stata medicata e trasferita in ospedale, per un ragazzo di 30 anni non c’è stato niente da fare. Quando i soccorritori lo hanno estratto dall’abitacolo era già privo di sensi e gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione e si son rivelate fatali.

Incidente stradale in A1 a Settebagni: indagini in corso

Presenti sul posto, oltre a due ambulanze del 118 e ai VDF, gli agenti della Polizia stradale. Dopo aver chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro, costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.