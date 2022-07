Incidente stradale in A1, scontro tra due tir e un autobus: 24 feriti tra cui un bambino

Oltre venti persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la A1: due tir si sono schiantati contro un autobus.

Paura lungo la A1 Milano-Napoli dove, nella mattina di venerdì 1 luglio 2022, si è verificato un incidente stradale in cui due camion si sono scontrati con un autobus. Tutto è avvenuto nel tratto tra le uscite Sasso Marconi e Sasso Marconi nord e ha causato oltre un ventina di feriti tra cui anche un bambino.

Incidente stradale in A1

I fatti hanno avuto luogo alle prime ore all’altezza del km 204, sul tratto emiliano in direzione nord. Secondo quanto ricostruito, tutti e tre i mezzi coinvolti stavano viaggiando in direzione Bologna quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si sono scontrati causando numerosi feriti tra i quali un bambino di dieci anni.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soccorso i feriti (la maggior parte con traumi di lieve entità) e trasportato in ospedale alcuni passeggeri per accertamenti.

Oltre a loro, sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità.

Incidente stradale in A1: traffico in tilt

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore e riaperto in parte solo intorno alle 9, ma con inevitabili ripercussioni sul traffico. Autostrade per l’Italia ha infatti reso noto che alle 10, tra Rioveggio e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna, si erano formati 11 km di coda.

Fila di 5 chilometri anche tra il Bivio A1-Variante e Sasso Marconi Nord.