Incidente stradale in A28, tamponamento tra auto: morte due donne, grave una neonata

Due cugine trevigiane sono morte a causa di un incidente in A28: un Suv ha travolto la loro auto e per loro non c'è stato nulla da fare.

Tragedia lungo l’A28 tra Villotta e Azzano Decimo, in Friuli Venezia Giulia, dove nella serata di domenica 30 gennaio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita a due donne. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita anche una neonata.

Incidente stradale lungo la A28

I fatti si sono verificati intorno alle 20 in direzione Conegliano. Secondo quanto ricostruito, le due donne, due cugine trevigiane che stavano tornando a casa dopo aver trascorso una domenica insieme, stavano viaggiando a bordo della stessa auto insieme a due bambine di 2 anni e mezzo e pochi mesi quando all’improvviso il loro veicolo è stato tamponato e trascinato da un Suv che si è poi ribaltato.

Nell’impatto è stata anche colpita una terza vettura. Sebbene ferito, il conducente del Suv è riuscito a dileguarsi tra i campi per poi essere bloccato dagli agenti.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne. Troppo gravi per loro le ferite riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

Questi ultimi hanno poi trasferito in ospedale due bambini di cui un neonato rimasto gravemente ferito.

Incidente stradale lungo la A28: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi meccanici che hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto tra Villotta e Azzano Decimo per svolgere i rilievi e consentire i soccorsi. Alle forze dell’ordine spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.