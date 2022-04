Incidente stradale in autostrada a Cinisi, auto contro guardrail: un morto e tre feriti

Un operaio è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Cinisi lungo l'autostrada: la loro auto è finita contro il guardrail.

Tragedia lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, precisamente all’altezza dello svincolo di Cinisi, dove nel pomeriggio di martedì 12 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

Incidente stradale in autostrada a Cinisi

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17 e hanno coinvolto un mezzo con a bordo quattro operai che rientravano da Alcamo in direzione Palermo. Secondo quanto ricostruito, il veicolo avrebbe sbandato finendo sul guardrail e capottandosi. Uno dei soggetti rimasti feriti ha raccontato che ciò sarebbe avvenuto dopo che un camioncino ha urtato la loro Fiat 600 per poi proseguire la corsa senza fermarsi.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare la morte sul colpo di Petre Dan Negoita, operaio di circa cinquant’anni sbalzato fuori dall’abitacolo per cui le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Un secondo passeggero, 25 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Gli altri due hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia.

Indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Il tratto interessato è rimasto chiuso per diverso tempo causando inevitabili rallentamenti al traffico.